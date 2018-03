Nas Notícias Sábado de chuva e frio Por

O cenário no fim de semana não será muito diferente daquilo a que se assistiu nos últimos dias, com chuva e frio na generalidade do território nacional, além de “vento e agitação marítima forte”.

De acordo com a meteorologista Maria João Frada, podemos esperar um sábado com “aguaceiros, por vezes de granizo no norte e centro, de neve nas terras altas”.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) diz que os aguaceiros podem ser “localmente intensos” e poderá nevar nas terras altas.

Tal como nos últimos dias, neste sábado também vão estar reunidas “condições favoráveis à ocorrência de trovoada”.

Ao quarto dia de março irá ser registada uma “pequena subida da temperatura mínima” e uma “pequena descida da temperatura máxima na região centro”.

Aguaceiros podem ser esperados a norte, segundo indicação do IPMA, que antecipa ainda uma “pequena subida da temperatura mínima”.

Na zona sul, o IPMA espera condições climatéricas semelhantes ao norte, destacando ainda uma “pequena descida da temperatura máxima”.

Madeira e Açores

A região dos Açores terá “aguaceiros a partir da tarde que poderão ser de granizo e de neve” nas terras altas.

Já a Madeira tem na previsão do tempo a indicação de que devem acontecer “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, em especial a partir do meio da manhã” e “possibilidade de ocorrência de trovoada”.

Também está prevista uma “pequena descida da temperatura mínima”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “sudoeste com quatro a cinco metros, diminuindo para três a quatro metros a partir do final da tarde”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul o IPMA antecipa ondas de “sudoeste com 3,5 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “14ºC”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar