Rússia satisfeita com fim dos ensaios nucleares norte-coreanos

A Rússia saudou hoje o anúncio do fim dos ensaios nucleares norte-coreanos, e convidou Pyongyang e Washington a trabalharem em conjunto para a redução das tensões.

“Saudamos a declaração [do líder norte-coreano Kim Jong-un] sobre a suspensão dos ensaios nucleares e de mísseis da República Democrática Popular da Coreia”, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, num comunicado hoje divulgado.

A Rússia tem relações cordiais com a Coreia do Norte, com a qual partilha uma estreita fronteira terrestre.

“Consideramos esta decisão como uma etapa importante para um futuro abrandamento das tensões na península coreana”, adianta.

Moscovo apela ainda aos Estados Unidos e à Coreia do Norte para “tomarem medidas recíprocas adequadas ao abrandamento da atividade militar na região”, e no sentido em que se consigam “acordos mutuamente aceitáveis” nas próximas cimeiras entre as duas Coreias e com os Estados Unidos.

A Coreia do Norte anunciou a suspensão dos testes nucleares e do lançamento de mísseis de longo alcance, e disse que tem planos para encerrar as suas instalações de testes nucleares.

A agência de notícias oficial da Coreia do Norte adiantou que a suspensão dos testes nucleares tem efeito a partir de hoje (sábado, 21 de abril), na Coreia do Norte.

A decisão norte-coreana ocorre uma semana antes da cimeira entre o seu líder, Kim Jong-un, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, a 27 de abril, e quando está prevista a realização, em finais de maio ou no início de junho, de uma cimeira com o presidente norte-americano, Donald Trump, também centrada na desnuclearização da Coreia do Norte.

