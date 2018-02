Desporto Rui Vitória ‘atira-se’ às arbitragens Por

O treinador do Benfica mostrou-se preocupado com as decisões das arbitragens e tece duras críticas. Em conferência de imprensa, Rui Vitória pediu “bom senso” aos árbitros e diz que tem “legitimidade para falar”, pois tem estado presente nas sessões de esclarecimento. As declarações de Rui Vitória foram duras para com os juízes do futebol.

“Foi uma semana atribulada”, referiu o treinador encarnado, dizendo que “todas as decisões têm de ser tomadas com um rigor enorme”.

“O que acontece em dois minutos tem consequências para muita gente”, alertou, em declarações aos jornalistas, nesta sexta-feira, no lançamento da partida com o Paços de Ferreira.

Rui Vitória pede “máximo rigor, independentemente dos clubes que são”.

Além disso, o treinador do Benfica apela a um “cuidado” nas “decisões tomadas”, até porque existe “alguma negligência, alguma leviandade nas decisões”.

Desagradado com as arbitragens recentes, Rui Vitória não compreende algumas atuações do videoárbitro.

“Alguém percebe que um árbitro com competências, metido numa casa, fechado, sem barulhos, com quatro ou cinco ecrãs, um assistente ao seu lado e depois não tomar uma decisão correta?”, questionou, dizendo que “é preciso tomar medidas”.

Na sala de imprensa, Rui Vitória recomendou ainda que os árbitros possam ir “mais vezes ao monitor” para verem as jogadas.

As críticas de Rui Vitória surgem no fim de uma semana onde a arbitragem volta a estar sob ‘fogo cruzado’ por causa de decisões dos árbitros. Desta vez, as críticas têm sido por causa do jogo do Sporting, em Tondela, e do FC Porto, no Estoril.

