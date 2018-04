Desporto “Ronaldo é o mais decisivo do mundo”, garante Buffon Por

O emblemático Gigi Buffon volta a deixar rasgados elogios a Cristiano Ronaldo. O guarda-redes assume mesmo que o português é o jogador “mais decisivo” do mundo.

O atleta italiano aproveitou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre Real Madrid e Juventus, a contar para a Liga dos Campeões, para voltar a elogiar Cristiano Ronaldo.

“Não sei se é o jogador mais completo, porque ao longo destes anos enfrentei grandes futebolistas, mas neste momento, ele, pela posição em que joga, é o mais decisivo. Não tenho dúvidas”, assumiu Buffon.

O guardião explicou ainda que Cristiano Ronaldo “é regular e marca sempre”.

Quanto à possibilidade de ser o seu último jogo na Champions, visto que os espanhóis partem com vantagem para este duelo, depois da vitória em Turim por 3-0, Buffon revela que isso não o preocupa nesta altura.

“O importante é que não seja o último jogo da Juventus. Esse assunto não é algo que me deprima e me leve a pensamentos negativos. Quando era miúdo, não me importava de jogar a minha última partida da Champions no Santiago Bernabéu e contra o Real Madrid.”

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar