Motores Ricardo Carvalho e Vasco Melo são os primeiros vencedores da Taça Yamaha Por

A Baja TT do Pinhal marcou o início do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e também da Taça Yamaha, dedicada ao modelo YXZ 1000R, onde Ricardo Carvalho e Vasco Melo se destacaram.

Nas pistas beirãs de Oleiros, Sertã e Proença-a-Nova a classe Open foi a mais participada, e desde cedo que Ricardo Carvalho se impôs dominando o prólogo, para terminar a corrida como vencedor absoluto.

A segunda posição também foi sempre ocupada por Mário Franco, que acompanhado pelo experiente Luís Engeitado se impôs na Classe SSV T2 do CNTT, com o pódio da classe Open a ser completado por António Resina de Carvalho e Tiago Martins.

“Vim para esta corrida, tal como acontece em todas as outras, para lutar pelo primeiro lugar e foi isso que fizemos. Só consegui testar o carro na estrada pelo que vim para esta prova para me ambientar ao Yamaha e estou encantado com o YXZ porque o Turbo veio dar o complemento que nos faltava para poder lutar pelo primeiro lugar da geral da nossa categoria”, referiu o vencedor no final.

“Foi uma corrida dura. Devido à chuva que caiu a visibilidade era muito reduzida e não consegui imprimir um ritmo mais forte no SS1. Hoje dei tudo por tudo e vou para casa muito contente com o terceiro lugar. São pontos muito importantes. Este resultado deve-se ao trabalho intensivo que a equipa desenvolveu ao longo de toda a semana a fazer serões para ter o carro preparado para vir para esta prova. Também venci a classe Open da Taça Yamaha e espero continuar a lutar para chegar ao fim da Taça e do Campeonato e sair vitorioso”, acrescentou Ricardo Carvalho.

Já na classe Stock apenas Vasco Melo terminou. O piloto, que cumpria na prova da Escuderia de Castelo Branco a sua segunda prova de SSV, completou os 280 km sem dispor de navegador, porque o conhecido piloto de ralis, Pedro Leal, não pôde comparecer, ao contrário do que sucedera em Portalegre em 2017.

À imagem do CNTT também a Taça Yamaha YXZ 1000R prossegue a 7 e 8 de abril no Algarve, com a disputa da Baja TT de Loulé.