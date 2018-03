Motores Ricardo Carvalho apostado na conquista do título Por

Tendo lutado pelo título absoluto dos SSV em 2017 quase até ao final, Ricardo Carvalho aposta na vitória no campeonato esta época, onde estreia um Yamaha Turbo.

O piloto da equipa Motos VR, apoiada pela Yamaha, é Campeão Nacional na Clase TT2 e vencedor Open da Taça Yamaha, para além de ter ganho as 3 Horas de Fronteira, pelo que este fim de semana o seu objetivo na Baja TT do Pinhal é começar a nova época com um triunfo.

Aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Turbo, o piloto tem um excelente argumento para atingir os seus objetivos, numa prova onde a Motos VR também alinha com o veterano Arnaldo Monteiro, enquanto o jovem Luís Vaz teve um problema físico que o impede de alinhar neste primeiro evento de 2018.

Para Vítor Cândido, líder da equipa, Ricardo Carvalho, para além de ser “um dos melhores pilotos nacionais” vai ser competitivo, agora que dispõe de um Yamaha com motor Turbo. Uma situação diferente à de Arnaldo Monteiro, que alinha com um SSV da marca dos três diapasões com um propulsor atmosférico.