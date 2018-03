Motores Revendo a vitória de Sebastien Ogier no Rali do México Por

Com ou sem penalização na ‘Power Stage’, que custou mais uns pontinhos no campeonato, Sebastien Ogier venceu o Rali do México.

O Campeão do Mundo soube tirar partido dos percalços de Dani Sordo e Sebastien Loeb para somar um triunfo que o recoloca na frente do Campeonato do Mundo. Tratou-se de não errar, numa prova onde a concentração e a sorte são determinantes. Que o diga a Toyota que a meio da prova perdeu o concurso dos seus pilotos, que tiveram de regressar no sistema ‘Rally 2’, permitindo que Ott Tanak ‘salvasse a honra’ do convento ao impor-se na Power Stage.

Ninguém saiu do México de ‘mãos a abanar’, embora o segundo lugar de Dani Sordo e o terceiro de Kris Meeke ficasse aquém daquilo que Hyundai e Citroën ambicionavam.

Os melhores momentos deste primeiro evento de terra do ano, recordando o que de mais importante se passou.