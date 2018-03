Desporto Relvado do Feirense preocupa Benfica Por

Com a chuva que tem caído um pouco por todo o país, nas últimas semanas, o relvado do estádio do Feirense, onde o Benfica joga neste sábado, poderá não se apresentar nas melhores condições, gerando preocupação entre os responsáveis. O treinador do Feirense lamenta a situação.

“Posso garantir que há mais de um mês que não treino neste estádio”, explicou Nuno Manta Santos.

Em conferência de imprensa, o técnico dos fogaceiros sublinha que “o relvado estará nas melhores condições possíveis”.

Aos jornalistas, Nuno Manta Santos destaca que também queria ter um relvado nas melhores condições.

“Também quero ter um bom relvado para jogar com o Benfica”, disse, revelando saber como tirar pontos aos encarnados.

“Temos uma estratégia bem definida, sabemos como podemos contrariar o nosso adversário. Sabemos quais são os seus pontos fortes e menos fortes. Temos de agarrar-nos àquilo em que somos bons para somar pontos.”

Feirense e Benfica defrontam-se, neste sábado, em partida do campeonato, com início marcado para as 18h15.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar