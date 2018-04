Motociclismo Quarto triunfo de Mário Patrão em Marrocos Por

Prossegue a ‘cavalgada’ triunfante de Mário Patrão no Marrocos Desert Challenge. Na etapa desta o piloto português obteve a sua quarta vitória na prova.

Na tirada, que ligou Merzouga a Boufinibpela, que incluia um setor cronometrado de 306 quilómetros, que começou com o atrevassamento das dunas do Erg Chebbi, e depois as dunas do Erg Znaigui, o ‘motard’ de Seia gastou 4h19m09s, superando toda a concorrência das duas rodas.

“Mais uma etapa que correu bem. O início foi bastante exigente no capítulo da navegação. Atravessar dois longos Ergs a abrir a pista e sem qualquer tipo de marcação foi extremamente exigente, obrigou a uma grande concentração mas foi mais um desafio fantástico. Depois entrámos em pistas técnicas e rápidas onde é sempre importante ter muita atenção ao road book, mas também saber ler muito bem o terreno”, referiu Mário Patrão no final da etapa.

“Está a ser um rali fantástico onde tanto eu como a minha KTM e a minha assistência estamos a fazer um bom trabalho. Aproveito mais esta vitória para agradecer a todos aqueles que me possibilitaram estar nesta prova”, acrescentou o piloto português.

Sábado disputa-se a segunda etapa mais longa deste Morocco Desert Challenge. O setor cronometrado terá 410 quilómetros percorrendo pistas rápidas e técnicas das planícies de Hamada e do planalto de Rekkam.