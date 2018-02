Desporto O que precisa saber dos regulamentos antes do Estoril-FC Porto Por

Entre adeptos do FC Porto, do Estoril (e seguidores do fenómeno futebolístico, no geral) muitas são as dúvidas sobre o que diz, ou não, o regulamento das competições da Liga antes do recomeço do embate entre canarinhos e dragões. O PT Jornal explica-lhe o que de mais relevante necessita saber antes do jogo, dado ser impossível repetir os onzes que estavam em campo.

Desde logo, importa esclarecer a maior dúvida de todas sobre a constituição das equipas e dizer que, sim, ambos os técnicos podem alterar os jogadores que vão apresentar durante os segundos 45 minutos do encontro. Mas com regras. Curioso?

Como o PT Jornal teve oportunidade de lhe explicar nos dias que se seguiram ao encontro, convém recordar que um qualquer jogador que não estava na ficha de jogo poderá agora entrar no lote de escolhidos dos treinadores, desde que não tenha sido reforço.

Os jogadores que na data de 15 de janeiro de 2018 (quando o jogo foi suspenso) não fizessem parte do plantel portista (e os que não fizessem parte do Estoril), não podem agora ser utilizados, pois nessa data não estavam inscritos.

Os treinadores não podem ainda colocar em campo jogadores castigados, já substituídos ou expulsos durante a partida interrompida.

Existem depois situações pertinentes que importa que sejam esclarecidas, nomeadamente com exemplos que ajudam a perceber melhor.

José Sá foi o guarda-redes titular na equipa do FC Porto no jogo do Estoril, que acabou por ficar suspenso. Ora, na última jornada, no Estádio do Dragão, foi Iker Casillas titular. Se Sérgio Conceição quiser manter o espanhol como titular, sairá José Sá que não poderá ir para o banco.

Os jogadores que foram titulares não podem ser agora colocados como suplentes.

Olhando para a constituição das equipas dá logo para perceber que tanto Sérgio Conceição como Ivo Vieira vão promover alterações, visto que Layún já não está no plantel portista, tal como Wesley e Aylton Boa Morte não estão nos canarinhos.

Acresce a este facto que Aylton Boa Morte tinha sido suplente e tinha entrado para o lugar de Joel Ferreira. Deste modo, Joel Ferreira não pode ser chamado ao jogo nem Aylton à luz dos regulamentos.

Quanto às substituições, de acordo com o ponto 10 do artigo 41.º do regulamento de competições, “cada equipa tem direito às substituições a que tinham direito quando o jogo foi interrompido”.

Para finalizar, importa ainda revelar que os castigos de jogadores continuam a valer como valiam à data de 15 de janeiro.

Ou seja, os jogadores que nessa a data estavam castigados… continuam ausentes; os que foram castigados na última jornada (caso de Jesús Corona, por exemplo) podem alinhar, nesta quarta-feira, e cumprem o castigo depois na próxima ronda do campeonato.

O jogo, recorde-se, foi interrompido, na altura, por se considerar que não estavam reunidas condições de segurança na bancada onde estavam os adeptos do FC Porto atrás de uma das balizas.

