Economia Portugal continua a recuperar a "credibilidade externa", diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa nota com agrado a saída de Portugal da lista de Estados-membros com “desequilíbrios macroeconómicos excessivos”. O Presidente da República diz que a Comissão Europeia reconhece “credibilidade” à economia portuguesa.

“A evolução positiva da análise da Comissão Europeia sobre a economia portuguesa, que acaba de ser anunciada em Bruxelas, no quadro dos desequilíbrios macroeconómicos do semestre europeu, constitui um novo passo importante do restabelecimento da nossa credibilidade externa”, refere Marcelo Rebelo de Sousa, em nota divulgada pela Presidência da República.

O chefe de Estado sublinha ainda que se trata do “acerto do processo levado a cabo ao longo dos últimos anos”.

Na divulgação do ‘Pacote de Inverno’, a Comissão Europeia retirou Portugal do lote de países com ‘desequilíbrios macroeconómicos excessivos’.

No entanto, aquele organismo europeu pede mais reformas por parte do Governo no país.

De resto, a Comissão Europeia espera que, em abril, Portugal apresente um Programa Nacional de Reformas “ambicioso”.

