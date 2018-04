Polícias invadem funeral para usar o dedo de suspeito abatido pela polícia

Um cadáver tem direito à privacidade? Em Clearwater, nos EUA, a polícia invadiu o funeral de Linus Phillip, abatido pela polícia, para aceder ao telemóvel do suspeito: é que era preciso do dedo do morto para desbloquear o aparelho.

O caso, reportado pelo Tampa Bay Times, tem merecido fortes reações nas redes sociais.

Os familiares de Linus Phillip, morto a tiro por um polícia federal na fuga após um alegado assalto a um posto de gasolina, contestaram o “comportamento desrespeitoso e ilegítimo” dos agentes que invadiram o funeral, pedindo ‘uma mãozinha’ – ou, no mínimo, o dedo indicador – ao cadáver.

Da parte das autoridades, o tenente Randall Chaney garantiu que tudo foi feito cumprindo escrupulosamente a lei.

Como os mortos “não têm privacidade”, não era necessário um mandato para aceder ao corpo. E assim fizeram os polícias da cidade de Largo, invadindo o funeral, que decorreu no cemitério da cidade de Clearwater, para desbloquear o telemóvel do suspeito/defunto com o dedo do próprio defunto/suspeito.