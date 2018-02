“Pior, só o Benfica em Basileia”, diz Rui Pedro Braz

A histórica derrota do FC Porto diante do Liverpool só tem paralelo, no entender de Rui Pedro Braz, com a goleada sofrida pelo Benfica na visita ao Basileia.

O comentador da TVI lamentou o “atropelo” dos dragões pelos ingleses, com um resultado – 0-5 – que se “aceita” face ao que as equipas mostraram.

E aqui está o problema maior: como “a melhor equipa” em Portugal acaba “cilindrada” pelo terceiro classificado da Liga inglesa.

“Estamos a falar do líder incontestado do campeonato nacional, a equipa que melhor e mais seguro futebol pratica em Portugal, e de repente recebe o terceiro classificado da Premier League e perde 5-0”, insistiu.

“Pior, este ano, só mesmo a deslocação do Benfica a Basileia, frente a uma equipa de segunda ou terceira linha do futebol europeu”, afirmou Rui Pedro Braz.

Agora que a Liga dos Campeões é passado, resta “um dilema” a Sérgio Conceição: ia a Liverpool disputar a segunda mão.

“Ou apresenta uma equipa de segundas linhas e arrisca-se a sair com um resultado ainda mais pesado ou apresenta uma equipa de primeira linha, para defender o prestígio do clube, mas descurando as provas internas”, concluiu o comentador.