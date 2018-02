Desporto Peregrinação “surreal” até à Choupana Por

Os jogadores da Oliveirense foram obrigados a deslocar-se para a Choupana a pé, devido à queda de uma árvore, na Madeira, que impediu a circulação. Chegados ao estádio, são confrontados com o nevoeiro, que impediu a partida. “Surreal e caricato”, descreve o clube, nas redes sociais. As imagens comprovam-no.

O jogo da 22.ª jornada da II Liga deveria ter decorrido no passado dia 31 de janeiro. Foi adiado para esta quarta-feira, mas a meteorologia voltou a pregar uma partida.

O vento fez cair uma árvore e impediu o acesso, de autocarro, ao recinto de jogo.

“O acesso da nossa equipa ao Estádio da Madeira foi surreal e caricato. Devido à queda de uma árvore a estrada ficou bloqueada e o autocarro não saiu do Funchal. Os jogadores e equipa técnica foram transportados em carrinhas, mas devido às condições climatéricas tiveram de fazer parte do percurso a pé, porque os veículos deslizaram nas íngremes estradas de acesso à Choupana”, conta o clube, no Facebook.

Após uma longa caminhada, em terreno íngreme, os jogadores da Oliveirense deparam-se com o tradicional nevoeiro.

Os clubes acordaram jogar às 11h00 desta quinta-feira.

“Amanhã, às 11h00, Oliveirense e Nacional regressam à Choupana pela terceira vez. Será desta?”, pergunta o clube do continente, numa publicação curiosa.