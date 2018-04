Motores Nuno Matos é o grande ausente da Baja de Loulé Por

Depois de não ter sido feliz na primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, Nuno Matos também não estará presente na segunda, a Baja TT de Loulé que se disputa no próximo fim de semana no Algarve.

A ausência do piloto de Portalegre prende-se com os problemas na transmissão do Opel Mokka Proto que estiveram na origem da sua desistência na Baja do Pinhal, já que as peças necessárias à reparação não chegaram à equipa, depois desta ter percebido em testes que o diferencial não estava em condições. E isso faz com que Nuno Matos e Pedro Marcão não estejam à partida da prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve.

“O nosso Opel Mokka Proto teve problemas na Baja do Pinhal. A transmissão cedeu. As peças que deveriam ter chegado a tempo para resolvermos o problema mecânico ainda não chegaram e tentámos plano B. Estivemos ontem a testar e hoje após desmontarmos o diferencial vimos que já estava degradado, pelo que não nos restava outra hipótese que não esta de ficarmos de fora da Baja”, explica o piloto alentejano.

“É pena não podermos estar à partida para esta segunda jornada do CPTT, mas desta forma acabamos por ganhar tempo para nos prepararmos para a competição seguinte”, acrescenta Nuno Matos, que este ano se encontra a participar no campeonato também para se manter em contacto com a competição enquanto prepara um novo projeto para o ano 2019, que conta ainda testar durante este ano.

O piloto de Portalegre regressa ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno na Baja TT Captial dos Vinhos-Reguengos de Monsaraz, que se disputa a meio de maio.