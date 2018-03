EUA Noiva detida por condução sob efeito de álcool… a caminho do casamento Por

A caminho do casamento, sozinha, esta noiva de 32 anos, levou o cliché de fazer o noivo esperar pela ‘donzela’ demasiado a sério, depois de ter sido detida pela polícia, alegadamente por ter provocado um acidente que envolveu três viaturas.

A entrada triunfal na igreja de Marana, no Arizona, nos Estados Unidos, foi substituída pela chegada a um esquadra, com as algemas a assumirem o lugar do tradicional véu.

Amber Young foi detida por ter provocado, alegadamente, um acidente que envolveu três viaturas. A noiva recusou-se a fazer um teste de alcoolemia no local, tendo sido encaminhada para a esquadra, onde realizou análises ao sangue.

Naquele que é suposto ser ‘o grande dia’, Amber conduzia sozinha a caminho da igreja, vestida de noiva, alegadamente sob efeito do álcool.

“Isto podia ter um resultado muito pior. É suposto ser o dia mais feliz da sua vida, e isto vai ser uma lembrança do porquê de nunca conduzir sob efeito de substâncias”, afirmou o sargento Scott, do Departamento da Polícia de Marana ao AZCentral.

Após a realização dos testes e o período de tempo necessário, Amber Young seguiu o seu caminho. Não se sabe, no entanto, de que forma decorreu o casamento, ou se chegou mesmo a acontecer.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar