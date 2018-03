Apresentações/Novidades Nissan em Genebra acelerando a eletrificação da gama Por

Para além da confirmação que irá passar a competir na Fórmula E, a Nissan demonstrou no Salão de Genebra o seu crescente compromisso com a eletrificação da sua gama.

Para além do Leaf, que é o ícone da visão de mobilidade inteligente da marca, a Nissan mostrou no certame suíço algumas das tecnologias em que investe atualmente, como é o caso da tecnologia de assistência avançada ao condutor ProPilot, que vai estar disponível no ‘crossover’ mais vendido da Europa – o Qashqai – a partir deste mês.

Outra novidade revelada pela Nissan em Genebra é a bateria de 40 kWh do Leaf, agora disponível no furgão e-NV200, aumentando a sua autonomia em 60% sem redução da capacidade de carga.

No âmbito do seu novo plano a médio prazo, denominado Nissan M.O.V.E. 2022, a marca confirmou que vai oferecer motores elétricos da próxima geração dos seus ‘crossover’. Uma iniciativa pioneira que vai aumentar a variedade de escolha do utilizador.

Claro que o maior chamariz do stand da Nissan em Genebra é o protótipo IMx KURO, que demonstra a vontade da marca em liderar, quer no campo dos veículos elétricos, como ao nível dos ‘crossover’. O modelo de exibição representa uma evolução em relação aquele que foi revelado no Salão de Tóquio, possuindo agra a tecnologia Brain-to-Vehicle (B2V- Cérebro ao Veículo).