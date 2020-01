Apresentações/Novidades Nissan leva o Leaf NISMO RC para a pista Por

A Nissan levou o seu primeiro modelo totalmente elétrico de competição – o Leaf NISMO RC – para a pista. Aconteceu no Circuito Ricardo Tormo, em Espanha.

Este foi o culminar de um processo em que a marca aproveitou os conhecimentos adquiridos na construção de automóveis elétricos, ‘pegando’ no seu modelo mais vendido com essa solução de mobilidade e aplicando-o à competição.

Com a experiência Nissan Motorsport foi possível adaptar a tecnologia de duplo motor da marca aos requisitos da competição, criando um bólide que é uma demonstração estimulante de potência, inovação e emoção.

O sistema de tração integral do Leaf NISMO RC transmite ao solo uma potência e um binário mais de duas vezes superiores ao seu antecessor, baseado na primeira geração do Leaf, e revelado em 2011. Ao fornecer 322 cv e binário instantaneamente disponível de 640Nm o bólide da Nissan oferece uma aceleração incrível, indo de 0 a 100 km/h em somente 3,4 segundos.

O grupo motopropulsor no Nissan LEAF e+ aumenta a autonomia em cerca de 40%, permitindo garantir que se adequa às necessidades de condução de uma vasta gama de clientes.

Ainda equipado com a tecnologia ProPILOT e o modo e-Pedal da Nissan para uma condução com apenas um pedal, o Nissan LEAF e+ oferece uma excelente experiência de condução, que permite que o condutor arranque, acelere, desacelere e pare utilizando apenas o pedal do acelerador. Esta tecnologia oferece uma condução suave e simples e proporciona o máximo de controlo para o condutor.