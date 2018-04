Motores Muitas dificuldades para Luís Nunes no arranque da temporada de Montanha Por

As condições climatéricas em que foi disputada a Rampa da Penha constituiu uma série dificuldade para os concorrentes nesta que foi a prova de abertura do Campeonato de Portugal de Montanha.

Mas nem Luís Nunes nem a sua equipa, a Veloso Motorsport, antecipavam que a rampa vimaranense fosse tão difícil, tornando o traçado bastante traiçoeiro, ao ponto do piloto não evitar uma saída de pista no sábado, que deixou fortes marcas no Audi RS3 LMS TCR.

Fotos: Nuno Organista

A equipa da Póvoa de Lanhoso foi obrigada a um intenso esforço para recuperar o carro alemão para o decisivo segundo dia de prova, e apesar do mau tempo prosseguir Luís Nunes acabou por ter uma prestação positiva, triunfando na Divisão 4 da categoria reservada aos carros de turismo.

“Foi um fim de semana muito complicado. O acidente de sábado foi um rude golpe, mas como as subidas de prova foram canceladas acabou por não se revelar problemático. Com um excelente trabalho a equipa recolocou o carro nas melhores condições e domingo já deu para cumprir o que tínhamos em mente”, referiu Luís Nunes.

O piloto esperar rodar um pouco mais com o Audi para se adaptar melhor, mas tal não foi possível, pelo que decidiu “não arriscar em demasia para garantir um bom resultado”, sendo que destacar que à sua frente terminaram apenas carros de turismo com quatro rodas motrizes, mais adaptados às difíceis condições em que se disputou esta prova.

Luís Nunes conta que “nas próximas provas e em condições de piso seco” possa “ter uma palavra a dizer na luta pelos primeiros lugares”, a começar já pela Rampa da Falperra, que se disputa dentro de quase um mês.