Título conquistado por Luís Nunes na Arrábida "é um momento especial"

Luís Nunes foi um dos pilotos que garantiu um título no Campeonato de Montanha JC Goup a uma prova do final da temporada, viajando para Boticas já com o cetro no ‘bolso’.

O piloto de Valpaços foi para a Rampa Pêquêpê da Arrábida com a firme intenção de vencer e arrecadar o seu quinto triunfo do ano, objetivo que alcançou, tirando bom partido do seu impressionante Ford Fiesta ST R5 +.

Num cenário em que nunca tinha competido, Luís Nunes fez aquilo que já tinha conseguido na Falperra, Santa Marta de Penaguião, Caramulo e Murça, para além de ter subido ao pódio na Serra da Estrela.

“É um momento especial. Sempre sonhei guiar um carro como este e, felizmente, este ano conseguimos montar este projeto e conquistamos logo todos os objetivos que traçamos no início da época, que pasavam por vencer a Divisão Turismos 2 e conquistar o título absoluto nos Turismos”, assume Luís Nunes.

Sobre a prova do Clube de Motorismo de Setúbal o piloto transmontano referiu não ter sido fácil: “Tem um piso irregular e escorregadio, por isso tive de ter algumas cautelas desde o início e evoluir o nosso ritmo ao longo da prova, para não comprometer o principal, que era o campeonato, não deixando, como é óbvio, de lutar pela vitória, que felizmente consegui”.

Luís Nunes agradece também o trabalho da equipa Veloso Motorsport ao mesmo tempo que dedica o título ao seu irmão vitória, que esteve sempre a seu lado, “inclusivé na escolha do carro”.