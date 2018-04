Motores Muitas dificuldades para Álvaro Parente na Califórnia Por

A temporada de Álvaro Parente no Pirelli World Challenge continua a ser marcada por várias dificuldades, não sendo fácil adaptar o Bentley Contiental GT3 aos vários traçados do campeonato.

Em Long Beach o piloto português voltou a ter mais problemas em ser competitivo, não indo além do nono tempo nos treinos de qualificação para a corrida deste domingo. “Era muito difícil fazer melhor. Dei o máximo e consegui tirar todo o potencial do Bentley, mas este circuito não nos é favorável, como já estávamos à espera. Apesar de tudo é um bom resultado”, explicou Parente.

Para a corrida o Campeão do Pirelli World Challenge de 2016 espera mais dificuldades, mas não baixa os braços, prometendo empregar-se de modo a poder conseguir mais um bom resultado: “Será uma prova em que não encontraremos qualquer facilidade, mas vamos lutar. Vamos trabalhar para termos uma prestação sem erros e aproveitar as oportunidades que nos surgirem para conquistarmos bons pontos, que no final da temporada poderão ser muito importantes”.