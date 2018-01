Desporto Morreu a surfista portuguesa Tânia Oliveira Por

A surfista natural dos Açores, Tânia Oliveira, de 20 anos, morreu nesta segunda-feira, em circunstâncias que a Polícia Judiciária está a tentar apurar. Tânia terá morrido por inalação de monóxido de carbono.

Sergundo avança o jornal Açoriano Oriental, a surfista portuguesa Tânia Oliveira, natural dos Açores, morreu ontem, em Ponta Delgada, vítima de inalação de monóxido de carbono, em circunstâncias que estão por apurar.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso, cujos detalhes não são, para já, conhecidos.

Tânia Oliveira tinha 20 anos e era um valor seguro do surf português. Do seu currículo, constavam títulos de campeã em todas as categorias que disputou, a nível regional.

Em 2015, sagrou-se vice-campeã nacional, recebendo, no ano seguinte, um ‘wildcard’ que lhe permitiu disputar o Azores Airlines Pro.

A jovem surfista foi ainda 20.ª classificada na Liga MEO Surf 2017, destaca ainda o Açoriano Oriental.

A Federação Portuguesa de Surf já reagiu a esta perda.

“O mundo do surf acaba de perder um jovem talento. A atleta Tânia Oliveira, uma das mais jovens promissoras surfistas, faleceu nesta segunda-feira. A Federação Portuguesa de Surf solidariza-se com a sua família e amigos neste momento de dor profunda”, pode ler-se, na página oficial do organismo no Facebook.

No portal Surf Total, dedicado à modalidade, também é feita uma homenagem à atleta:

“Tânia Oliveira era uma miúda alegre, de bem com a vida e muito talentosa no surf. Foi atleta de alta competição de ginástica acrobática durante muitos anos e vice-campeã nacional de surf sub-18 em 2015. A nível regional, nos Açores, venceu tudo o que havia para vencer e foi campeã invicta em todas as categorias que disputou”, pode ler-se.

Fora do campo desportivo, Tânia era uma acérrima defensora dos direitos dos animais.