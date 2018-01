Morreu Fredo Santana, rapper de 27 anos

O rapper Fredo Santana foi encontrado morto, em casa, na madrugada desta sexta-feira para sábado, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O norte-americano fez colaborações com nomes como Kendrick Lamar ou Drake.

O consumo excessivo de drogas terá sido a causa da morte de Fredo Santana, aos 27 anos, informa o site TMZ.

Fredo, que contava já com colaborações com nomes consagrados do hip hop mundial como Kendrick Lamar ou Drake, havia revelado numa entrevista o seu vício em lean, uma droga que cria convulsões.