Motores O melhor da primeira etapa no Rali da Suécia Por

A primeira etapa do Rali da Suécia permitiu perceber quem se está a dar melhor com as condições do terreno.

Neve e gelo não foram obstáculo para que um belga pudesse liderar esta segunda prova do Campeonato do Mundo, com a Hyundai a conseguir colocar os seus i20 WRC nas três primeiras posições. Um feito notável, também ajudado por alguns fatores que favoreceram Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen e Hayden Paddon face à concorrência.

Fique com os melhores desta etapa 1 da prova escandinava.