McLaren será a equipa com a maior progressão no pelotão da F1

Zak Brown está convencido que a sua equipa será aquela que mais irá progredir entre todas as equipas do atual pelotão da Fórmula 1 em 2018.

A argumentação do ‘patrão’ da McLaren é que a sua formação irá contar com um propulsor Renault V8 Turbo híbriido na próxima temporada, e que isso permitiu a Fernando Alonso aguardar com mais serenidade pelos testes de inverno, que permitirão preparar o campeonato antes do início do mesmo no Grande Prémio da Austália.

“Devemos ser a equipa que terá a maior diferença no que respeita à posição na grelha de partida em comparação com o ano passado. Toda gente, nós incluídos, aguardamos para ver o que isso será”, afirmou Zak Brown numa entrevista à BBC.

A McLaren será uma das três equipas a dispor da unidade de potência produzida pela Renault Sport, para além da própria equipa da marca francesa e da Aston Martin Red Bull Racing. Brown está otimista em relação a 2018 apesar da diferença esperada para a equipa de Milton-Keynes, terceira classificada no Campeonato do Mundo de Construtores da época passada: “Se estivemos a nove décimas da Red Bull isso não será bom. Não é o momento de nos escondermos. É o momento de nos mostrarmos”.