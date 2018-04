Motores Mattias Ekstrom confiante de que pode bater os Volkswagen no World RX Por

Apesar dos testes de pré-época do Campeonato do Mundo de Ralicross (World RX) terem mostrado que os Volkswagen Polo RX são os carros a bater Mattias Elstrom acredita que os seus Audi têm possibilidade de os bater.

O piloto sueco tem por hábito ser bem sucedido no começo de cada época, e está esperançado que pode juntar ao seu palmarés um terceiro sucesso com os seus novos Audi S1 EKS RX. Ekstrom tem no seu currículo duas vitórias consecutivas em Barcelona, que volta a acolher o pelotão do World RX no próximo fim de semana, mas num traçado modificado.

Contando com um apoio mais forte por parte da Audi, Mattias acredita que o novo S1 EKS RX tem os argumentos para ‘bater o pé’ aos Volkswagen Polo RX, que dominou o World RX em 2017, com oito vitórias em 12 possíveis. Os testes realizados em Silverstone no mês passado mostraram que o bólide da marca dos quatro anéis é rápido, pois permitiu-lhe o melhor tempo.

“É uma boa confirmação para toda a nossa equipa, que trabalhou nastante nestes últimos mês. Apesar de tudo não sabemos verdadeiramente onde estaremos em Barcelona. Só este fim de semana teremos ma certeza quanto a isso”, observa Mattias Ekstrom.