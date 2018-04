Motociclismo Mário Patrão continua líder no Marrocos Desert Challenge Por

Pelo segundo dia consecutivo Mário Patrão foi o mais rápido no Morocco Desert Challenge, disputado que foi esta segunda-feira o setor seletivo de 470 quilómetros.

Apesar do êxito na tirada que teve início em Plage Blanche e seguiu ao longo do leito do rio Draa até Touzounimeque, o piloto português teve um contratempo. Uma penalização de 10 minutos, que contudo apenas lhe reduz a vantagem sobre o segundo classificado, que agora se cifra em 10m03s.

Mário Patrão que participa nesta grande maratona africana com o objetivo de preparar a sua participação na edição de 2019 do Dakar enfrenta amanhã uma etapa que começa com a lendária pista do Dakar que atravessa a maior zona militar do sul de Marrocos com paisagens desoladas, mas lindas. Depois de percorrer o Lago Iriki, a etapa cruza as dunas do Chegaga e, através de pistas arenosas e sinuosas, até ao bivouac em Erg Lihoudi, também conhecido como ‘as dunas dos judeus’.