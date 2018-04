Motociclismo Mário patrão cheio de “orgulho” pela vitória em Marrocos Por

Foi com um quinto triunfo em etapas que Mário Patrão celebrou a sua vitória na competição de motos do Marrocos Desert Challenge.

Esta foi o primeiro grande êxito internacional do piloto de Seia, sete vezes campeão nacional de todo-o-terreno, numa das maiores maratonas africanas, que ao longo de oito dias levou os concorrentes a percorrer 2300 quilómetros de setores cronometrados, em pistas muito variadas.

Mário Patrão mostrou lidar bem com a exigência dos percursos, com a concentração e navegação necessárias, e no final mostrou-se bastante satisfeito com o seu desempenho, fazendo um balanço extremamente positivo desta participação.

“Foram 2300 quilómetros dificílimos, com cenários totalmente díspares. Consegui o primeiro lugar na ‘geral’ o que me enche de orgulho, tendo em conta o esforço que temos feito juntamente com os patrocinadores. Muita abdicação, muitas horas, mas o resultado final vale a pena”, afirmou o piloto de Seia no final do rali.

Mário Patrão destacou ainda a forma como a sua moto e a equipa se comportaram ao longo da prova: “A minha KTM Rally esteve sempre muito bem e foi sempre super assistida pelo meu amigo e mecânico Carlos Damião a quem quero dar publicamente o meu muito obrigado! Agradeço também a todos os que me apoiam e ao núcleo inabalável que diariamente me acompanha”.

O piloto beirão não pára, e já no próximo fim de semana está de regresso à competição, disputando o o Raid TT da Ferraria, terceira etapa do Campeonato Nacional onde lidera a Classe TT3.