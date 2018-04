Cultura Marco Paulo, Expensive Soul e Anjos são cabeças de cartaz das Festas da Madalena Por

Os artistas Marco Paulo, Expensive Soul, Anjos e Piruka são os cabeças de cartaz da edição deste ano das Festas da Madalena, um dos festivais de verão dos Açores, que vão decorrer de 19 a 22 de julho, na ilha do Pico.

O programa das festas foi hoje apresentado, em conferência de imprensa, pelo presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares, que espera que este festival de verão continue a atrair, como em anos anteriores, “milhares de pessoas”, não apenas do concelho e da ilha, mas também do exterior.

Segundo explicou o autarca social-democrata, o cartaz deste ano está “repleto de artistas consagrados no panorama musical nacional e de DJ reconhecidos internacionalmente”, que prometem animar as principais noites da festa “com muito ritmo e diversão”.

Além dos artistas que vão passar pelo palco principal das Festas da Madalena, o evento integra ainda uma tenda eletrónica, onde vão atuar “alguns dos melhores DJ e artistas da atualidade”, como Blaya, Overule e Insert Coin.

“A par da música, a edição de 2018 das Festas da Madalena aposta, como é habitual, na valorização das nossas tradições e na promoção desportiva”, recordou ainda José António Soares, destacando a aposta no folclore tradicional (chamarrita), e na realização de provas de desporto, como o triatlo, futebol, vólei de praia e atividades náuticas.

Destaque ainda, na edição deste ano das Festas da Madalena, para os concertos com filarmónicas, para o Dia do Triângulo (Pico, Faial e São Jorge), para a Feira do Vinho do Pico e para o Palco Saúde, onde irão decorrer aulas de fitness ao ar livre para todos os interessados.

Um dos pontos altos da festa é a homenagem que o povo faz, todos os anos, em honra de Santa Maria Madalena, a padroeira da vila, que este ano irá decorrer no domingo, dia 22 de julho, com sessão solene eucarística, pelas 17:30, e procissão, pelas 19:00, que irá percorrer as principais artérias da Madalena.