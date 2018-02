Motociclismo Marc Marquez mais rápido no segundo dia de testes na Tailândia Por

O segundo dia de ensaios no Circuito de Buriram viu as Honda oficiais centrarem sobre si as atenções, com os seus dois pilotos a comandarem a tabela de tempos.

Como é óbvio, o significado das marcas obtidas na pré-temporada do MotoGP é muito relativo, pois nem sempre a rapidez demonstrada se traduz posteriormente nas corridas durante a época. No entanto é um importante moral para Marc Marquez tenha obtido a melhor marca no traçado tailandês, sendo o único piloto a rodar abaixo de 1m20s, num dia em que foi o piloto que mais voltas completou. Foram mais de 90, mantendo-se na pista muito mais tempo do que o seu companheiro de equipa Dani Pedrosa, autor do segundo registo, a 0,158s.

Jack Muller foi o homem que mais se aproximou dos dois pilotos da HRC Honda aos comandos da Ducati da Pramac. O australiano ficou a 0,058s de Pedrosa e mais de duas décimas de Marquez.

Embora rodando um pouco menos do que o Campeão do Mundo, Maverick Viñales foi o melhor representante da Yamaha, logrando o quarto tempo já perto da sessão, superando Johann Zarco, que mais uma vez se mostrou eficaz aos comandos da melhor das Yamaha da Tech3.

Contrariamente à véspera, Valentino Rossi não esteve preocupado com os tempos, e acabou com o 14º registo, num dia em que também os pilotos oficiais não foram particularmente rápidos, uma vez que Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo estiveram na extremidade inferior do top dez da tabela de tempos.