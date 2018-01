Madonna suspeita de ter motivado desvio em voo da TAP

Um voo da TAP entre Londres e Lisboa fez um desvio, aterrando no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a 28 de novembro. Terá sido para deixar Madonna no Porto?

O caso só agora foi revelado pela Airlive, que apresentou os dois motivos apresentados pela transportadora brasileira para o desvio do voo #TP359.

Primeiro, a TAP justificou a aterragem no Porto com uma necessidade de reabastecimento. Depois, avançou com condições de baixa visibilidade, quando se soube que o avião esteve cerca de 30 minutos a sobrevoar o aeroporto Humberto Delgado (Lisboa).