Lula quer passaporte devolvido

Lula da Silva entregou o passaporte, como a Justiça brasileira exigiu, mas já apresentou recurso para que o documento seja devolvido. “Não há nenhuma evidência” do perigo de fuga, alegou a defesa do antigo Presidente.

O ‘habeas corpus’ foi apresentado na 4.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1), contestando a decisão do juiz federal Ricardo Soares Leite, da 10.ª Vara de Brasília, que mandara confiscar o passaporte do político alegando risco de fuga.

“Não há nenhuma evidência, ainda que mínima”, de que Lula da Silva “pretenda solicitar asilo político em qualquer lugar que seja ou mesmo se subtrair da autoridade da decisão do Poder Judiciário Nacional”, sustentaram os advogados do antigo Presidente.

