Lula da Silva tenta novo habeas corpus para escapar à prisão

O antigo presidente do Brasil apresentará um novo pedido de habeas corpus, com o objetivo de evitar a ordem do juiz Sérgio Moro, que determinou a prisão de Lula da Silva.

A defesa de Lula da Silva vai apresentar mais um pedido de habeas corpus, no seguimento da determinação do juiz, que determinou a prisão do antigo presidente brasileiro.

A decisão de Sérgio Moro surpreendeu o Brasil, sobretudo pela rapidez com que foi anunciada. Lula da Silva terá de se entregar nesta sexta-feira.

No entanto, o antigo presidente procura evitar essa ordem, com aquela diligência, que será apreciada pelo Supremo Tribunal da Justiça.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a defesa de Lula argumenta que ainda há recursos que podem ser apresentados ao Tribunal Regional Federal e que a decisão judicial de Moro ainda não transitou em julgado.

Recorde-se que Lula da Silva foi condenado a uma pena de 12 anos e um mês de prisão, por crimes de branqueamento de capitais e corrupção passivo, em resultado da Operação Lava Jato.

