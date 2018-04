América do Sul Lula da Silva não se vai entregar à Polícia Federal, adianta O Globo Por

Lula da Silva não se vai entregar à Polícia Federal, avança o jornal Globo, na sua edição online. O ex-presidente terá de se apresentar nas autoridades até às 17h00 locais de hoje (21h00 em Lisboa), mas vai aguardar que a polícia o prenda, “na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, onde será montado um corredor humano com simpatizantes”.

O antigo presidente do Brasil não se apresentará na Polícia Federal, segundo avança O Globo, e vai aguardar que as autoridades o prendam, para cumprir uma pena de 12 anos e um mês de prisão.

Aquele jornal cita a assessoria de imprensa do ex-presidente e adianta, na sua edição online, que Lula “não irá a Curitiba voluntariamente, como está escrito no despacho de Moro, e que aguarda o resultado de um pedido de habeas corpus que sua defesa fez ao Superior Tribunal de Justiça”.

Luiz Inácio Lula da Silva – que liderou o Brasil entre 2003 e 2010 e que pretende concorrer nas presidenciais de outubro – tem até 17h00 locais (21h00 em Lisboa) para se entregar às autoridades, depois de o juiz federal Sérgio Moro ter decretado na quinta-feira a sua prisão.

Foi condenado em julho do ano passado pelo juiz federal Sérgio Moro a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais no caso do apartamento triplex no Guarujá.

