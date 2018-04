Economia Lucro da Volvo sobe 24 por cento no primeiro trimestre Por

O construtor de automóveis sueco Volvo anunciou hoje um lucro de 5.796 milhões de coroas suecas (558 milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano, superior em 24 por cento ao registado em igual período do ano passado.

O aumento da procura de camiões e máquinas de construção e uma melhoria da capacidade de produção impulsionaram os resultados, refere o grupo empresarial em comunicado.

O resultado operacional subiu 21 por cento para 8.297 milhões de coronas suecas (799 milhões de euros).

A faturação da Volvo atingiu os 89.143 milhões (8.582 milhões de euros), mais 16 por cento em relação a igual período do ano passado.

As encomendas de camiões, a principal divisão do grupo, aumentaram 29 por cento, para 71.965 unidades, enquanto as entregas aumentaram 17 por cento para 43.927 unidades.

As ações da multinacional sueca seguiam a cair cerca de 3 por cento na bolsa de Estocolmo ao início da manhã de hoje.