Volvo uma empresa de economia circular

A Volvo Cars anunciou a sua intenção de ser tornar numa empresa de economia circular.

Isto significa que a marca tenciona manter os produtos e os componentes em utilização por mais tempo do que normalmente acontecer, minimizando assim a necessidade de produzir novos materiais e de extrair recursos finitos com vista à eliminação do desperdício.

Quer também dizer que o fabricante sueco de automóveis tenciona afastar-se de uma economia linear e aplicar princípios circulares capazes de responder às ambições climáticas já definidas, garantindo uma disponibilidade futura de materiais, o uso eficiente de matérias-primas e as melhores práticas de gestão de resíduos.

Dentro da estratégia da Volvo incluem-se utilizar 25% de materiais reciclados e de base biológica nos automóveis até 2025 com opções mais sustentáveis selecionando materiais como couro e madeira.

Nas prioridades do fabricante escandinavo está também o minimizar o desperdício, reduzindo desde já o relacionado com produção em 15% até 2021, reter o valor dos componentes, através da reutilização e recondicionamento de peças, bem como desenvolver novos negócios e oportunidades que otimizam o uso eficiente do ciclo de vida dos produtos e das componentes

A Volvo Cars pretende tornar-se numa empresa totalmente circular em 2040, daí que até 2025 pretenda atingir várias metas, nomeadamente reduzir o máximo possível de emissões de CO2 e de custos dos produtos e serviços atuais Até 2040: desenvolver uma nova geração de produtos, serviços e processos capazes de gerar negócio circular.

Haken Samuelson, chefe executivo da marca, defende que a “sustentabilidade é tão importante para a empresa como a segurança”, e que conseguindo na sustentabilidade a mesma reputação que a Volvo tem na segurança.