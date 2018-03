Nas Notícias Lobo Xavier critica Rio por ter ido “a correr” para Costa Por

O centrista António Lobo Xavier mostrou-se surpreendido com a estratégia de Rui Rio, que foi “a correr para o António Costa”, em vez de “mostrar é o modo como tem a alternativa preparada”.

No programa Quadratura do Círculo, emitido pela SIC Notícias nesta quinta-feira à noite, António Lobo Xavier criticou as primeiras ações de Rui Rio, como presidente do PSD.

“A primeira coisa que o candidato a líder da oposição tem de mostrar é o modo como tem a alternativa preparada ou como a está a construir”, começou por referir António Lobo Xavier.

Mas não foi essa a opção do sucessor de Passos Coelho. “Rui Rio preferiu ir a correr ao António Costa, apresentar cumprimentos ao primeiro-ministro… Mas devia ter começado por aqui?”, questiona.

Visão oposta tem o socialista Jorge Coelho, que entende que a decisão do social-democrata é correta. “Estes sinais que foram dados são absolutamente normais. O que não é normal foi o que aconteceu antes”, defendeu, numa alusão à liderança de Passos.

