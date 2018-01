Lisboa terá semáforos inteligentes contra atrasos da Carris

Lisboa terá, em breve, semáforos inteligentes que têm por objetivo reduzir e tentar acabar com os atrasos na Carris. A tecnologia começa a ser testada, em fevereiro, nas ruas da capital.

De acordo com a edição desta sexta-feira do Diário de Notícias (DN), o mecanismo testado permitirá que fique verde a via a utilizar pelo transporte público quando este se aproximar.

O objetivo é que terminem os atrasos na Carris e os lisboetas sejam convencidos a deixarem o carro em casa, optando pelo transporte público.

A partir de fevereiro esta novidade será aplicada no Eixo Central, entre o Marquês de Pombal e Entrecampos.

Um sensor instalado nos veículos dará informações aos semáforos e estes vão perceber se o autocarro segue com atraso, ou não.

O vereador da Câmara de Lisboa com o pelouro da mobilidade refere que, em 2017, 1480 autocarros viram-se obrigados a atrasarem a sua marcha por causa de “carros mal estacionados”.

Daí que a autarquia irá ‘apertar a malha’ na fiscalização do estacionamento incorreto.

