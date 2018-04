Motociclismo Kiko Maria pronto para o arranque do CNV Por

É já no próximo fim de semana no Circuito de se inicia o Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo e Kiko Maria vai estar à partida.

Será o terceiro CNV em que Francisco ‘Kiko’ Maria participa, e por isso as responsabilidade são agora acrescidas, na mesma medida que as ambições, face aos resultados conquistados em 2017.

“No passado ano tudo era novo, inclusivé competir aos comandos de uma moto. Mas fechámos o ano com uma vitória aqui no Estoril e é isso que vamos procurar já no arranque desta nova época”, começa por dizer o jovem piloto de 14 anos.

“Temos cumprido com o nosso programa de treinos e as corridas e testes realizados anteriormente deixam-nos muito motivados, pelo que o objectivo é claramente discutir o degrau mais alto dpo pódio face a uma concorrência que estará também ela preparada para o fazer. Vai ser bom iniciar novamente o CNV”, acrescenta Kiko Maroa.

De referir que o jovem piloto da GALP volta a dividir-se entre os estudos e a competição em três frentes bastante competitivas e distintas, sendo o campeonato interno apenas uma das suas apostas fortes, naquele que é apenas o seu segundo ano de competição a tempo inteiro.