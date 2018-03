Nacional Júlio Isidro presta homenagem emocionante ao pai Por

Júlio Isidro antecipou o dia do pai – celebra-se esta segunda-feira – para lhe prestar uma homenagem emotivo que lhe está a valer ‘aplausos’ nas redes. “Enriqueço todos os dias com o seu legado”, escreveu.

O Dia do Pai celebra-se esta segunda-feira, mas Júlio Isidro decidiu antecipá-lo para prestar homenagem ao seu progenitor e relatar emotivamente a “herança” que recebeu.

Num texto intitulado “A herança do meu Pai”, o apresentador recorda uma “dia de agosto de há trinta anos”, quando o mai o deixou “rico”.

“Estávamos de mão dada. E continuo a enriquecer todos os dias com o seu legado. A conta bancária, nem a conheci porque a família reserva uma enorme dignidade perante a perda de cada um dos nossos. O pudor não nos deixou partilhar os seus bens materiais, creio que poucos. Mas, os princípios e valores guardei-os a todos para repartir com as minhas irmãs”, escreveu.

Júlio Isidro passeia pelas memórias que tem do seu progenitor, a quem agradece tudo o que com ele aprendeu.

“Deixou-me um cofre cheio de respeito pelos outros, honestidade da palavra dada, cultura geral, português correto e indiferente a acordos mais ou menos ortográficos, sensibilidade musical, visão crítica em relação a todos os poderes e um razoável sentido de humor”, sublinha.

José Sesinando, o pai do apresentador, foi “um filho exemplar, um menino muito paciente”, que “sabia tudo” sobre desporto, “em especial de atletismo, ciclismo e futebol”, e que “teve a sorte de casar com a mamã que deitava mão às dificuldades, às vezes tantas, para o deixar ler e escrever”.

“Poderia ter afinado mais pianos e ter escrito mais artigos para jornais para ajudar ao orçamento? Creio que sim, mas confiava tanto na mamã a quem chamava ‘a minha brites d’Almeida’, a padeira de Aljubarrota”.

A terminar, o apresentador da RTP agradece a “riquíssima herança bem diferente de outras que tantos filhos disputam ainda com os pais de coração a bater”. “Obrigado, meu querido papá”.

