Motores Juan Pablo Montoya em Le Mans com a United Autosports Por

Fernando Alonso não será a única ‘estrela’ da Fórmula 1 a marcar presença nas próximas 24 Horas de Le Mans, depois de Juan Pablo Montoya ter sido confirmado na clássica francesa de resistência.

O antigo piloto da McLaren e da Williams vai alinhar em La Sarthe aos comandos do Ligier JSP217 # 32 da United Autosports, ao lado de Will Owen e Hugo de Sadeleer. Ou seja; o colombiano vai ocupar um lugar que já foi do português Filipe Albuquerque.

Enquanto Alonso vai disputar a grande corrida de junho aos comandos de um Toyota TS050 LMP1, Montoya irá fazê-lo num protótipo LMP2, mas isso não retira qualquer mediatismo a esta presença do colombiano de 42 anos.

Juan Pablo Montoya venceu o Grande Prémio do Mónaco (2003), tal como Fernando Alonso, e também já ganhou as 500 Milhas de Indianápolis, e por duas vezes, em 2000 e 2015, algo que o espanhol ainda não logrou na sua busca pela ‘Triple Crown’ – que é vencer o GP do Mónaco, as Indy 500 e as 24 Horas de Le Mans.

Também Alonso possui menos experiência de provas de endurance que Montoya, uma vez que o colombiano participou em inúmeras provas do campeonato IMSA – nomeadamente Daytona – e está atualmente a disputar a competição norte-americana de resistência aos comandos de um protótipo Acura ARX-05 DPi do Team Penske.

Para Juan Pablo Montoya ir a Le Mans é o cumprir de um sonho: “É fantástico ir a Le Mans com a United Autosports depois do belo resultado que conseguiram no ano passado (4º em LMP2 e 5º da ‘geral’). Segui sempre esta corrida e estou radiante de finalmente poder participar. Espero que tenhamos oportunidade de nos impôr”.