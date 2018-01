EUA Jovem ‘reforma-se’ aos 20 anos com 174 milhões de euros Por

Shane Missler venceu a lotaria norte-americana com 20 anos, e diz querer aproveitar a quantia exorbitante para ajudar a família, divertir-se e fazer algo pela humanidade.

O jovem Shane Missler, de 20 anos, reclamou esta sexta-feira, dia 12 de janeiro, o primeiro prémio da lotaria norte-americana: 451 milhões de dólares. Como decidiu receber o montante em bruto, de uma só vez, e com a redução de 25 por cento devido ao imposto, o jovem ficou, no final, com 211 milhões de dólares – nada menos que 174 milhões de euros.

Natural da Florida, nos Estados Unidos, o jovem confessou à imprensa norte-americana que até já fez parte de um curso intensivo para saber como lidar com tamanha quantia.

“Quero tomar conta da minha família, divertir-me e cimentar um caminho de sucesso financeiro para que possa deixar um legado para o futuro”, afirmou.

O Washington Post compara a quantia ganha por Missler, por exemplo, a todo o património da famosa cantora pop Taylow Swift.

O jovem comprou cinco bilhetes para a lotaria numa loja de conveniência na cidade de Port Richey, onde mora com a família, e de onde quer agora sair.

Após receber a notícia de que tinha o bilhete premiado, Missler ligou primeiro ao seu irmão e esperou pela manhã seguinte para contar ao pai, enquanto tomavam o pequeno almoço juntos.

“Se há algo que aprendi durante o meu curto período aqui na Terra é que aqueles que mantém um estado de espírito positivo e se mantêm verdadeiros consigo mesmos tendem a ser recompensados”, disse Missler quando foi levantar o prémio, acompanhado pelo pai e pelo advogado.

“Só tenho 20 anos, mas espero usá-lo [o dinheiro] para seguir umas quantas paixões, ajudar a minha família e fazer o bem pela humanidade”, referiu.

De acordo com o advogado, em declarações ao Tampa Bay Times, o jovem ‘reformou-se’ do seu trabalho, uma empresa de recursos humanos.

