Jogador do Barcelona ainda pode vencer a Liga dos Campeões

A surpreendente eliminação do Barcelona, no Olímpico de Roma, centra as atenções desta jornada da Liga dos Campeões. Em Inglaterra, ninguém esquece que há um jogador dos ‘culés’ que ainda pode vencer a Liga dos Campeões.

A memória está ainda bem viva em Liverpool, onde os fãs não perdoam a ‘traição’ de Philippe Coutinho.

Em janeiro, o brasileiro deixou Anfield Road para rumar ao Barcelona, crónico candidato ao título europeu de clubes.

Só que a equipa espanhola foi ontem eliminada pela Roma, enquanto o Liverpool contrariou o favoritismo do Manchester City e qualificou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões.

Como Philippe Coutinho jogou pelos ‘reds’ na fase de grupos, tem direito à medalha de campeão caso o Liverpool vença a final de Kiev.

Na fase de grupos, o brasileiro marcou cinco golos em seis jogos, com destaque para um ‘hat-trick’ diante do Spartak Moscovo.

Uma prestação que convenceu o Barcelona a pagar cerca de 160 milhões de euros pela estrela do Liverpool. No entanto, Philippe Coutinho não podia representar a equipa espanhola no resto da Liga dos Campeões.

De acordo com o regulamento da UEFA, o clube campeão tem direito a 40 medalhas de ouro (outras 40 para o finalista vencido, mas de prata).

