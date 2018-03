Motores João Ramos ‘entra’ melhor na Baja do Pinhal Por

Se João Ramos ia para a primeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno com a intenção de a vencer, para já começou-a bem, liderando após o primeiro dia.

A jornada inicial do evento organizado pela Escuderia de Castelo Branco incluía o prólogo e o primeiro setor seletivo, e neles o piloto da Toyota Hilux levou a melhor sobre a concorrência, conseguindo uma grande vantagem sobre Nuno Matos, que aos comandos de um renovado Opel Mokka Proto fez os possíveis por acompanhar o seu adversário.

Os dois primeiros vão partir para o segundo dia separados por mais de três minutos e meio, e a sua maior preocupação será agora a proximidade de Pedro Dias da Silva. Isto porque o líder do Desafio Mazda está a menos de uma dezena de segundos na terceira posição.

Esperava-se bastante da estreia de Pedro Ferreira aos comandos da Ford Ranger da South Racing, e pode dizer-se que o piloto do Porto se adaptou bem à sua nova montada, terminando os 75 quilómetros do primeiro setor seletivo no quarto posto, com mais de um minuto de vantagem sobre o quinto classificado, Nuno Madeira, no Kia Sportage.

Já Hélder Oliveira teve alguns problemas em ultrapassar concorrentes mais lentos e não pôde tirar o máximo partido do seu Mini Paceman. Ainda assim o piloto de Barcelos concluiu o dia no sétimo posto, atrás do Mitsubishi Racer Lancer de Tiago Reis, mas à frente da Toyota Hilux de Alejandro Martins.

Classificação

1º João Ramos/Victor Jesus (Toyota) 1h10m59,6s

2º Nuno Matos/Pedro Marcão (Opel) + 3m37,8s

3º Pedro Dias da Silva/José Janela (Mazda) + 3m45,2s

4º Pedro Ferreira/Hugo Magalhães (Ford) + 4m11,6s

5º Nuno Madeira/Miguel Costa (KIA) + 5m10,5s

6º Tiago Reis/Valter Cardoso (Mitsubishi) + 5m45,3s

7º Hélder Oliveira/Pedro Lima (Mini) + 6m55,3s

8º Alejandro Martins/José Marques (Toyota) + 8m47,2s

9º André Amaral/Nelson Ramos (Mercedes) + 8m47,3s

10º Miguel Casaca/Pedro Tavares (Nissan) + 8m47,4s