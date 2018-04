Benfica Ivo Vieira pede coragem e determinação para embate “difícil” diante do Benfica Por

O treinador do Estoril Praia disse hoje que a sua equipa precisará de coragem e determinação para alcançar um resultado positivo frente ao Benfica, no encontro da 31.ª jornada da I Liga de futebol.

“Preparámos o jogo com Benfica com afinco e acreditamos naquilo que podemos fazer. Será uma tarefa que vai ser difícil perante a qualidade do adversário. É um jogo de grau de dificuldade elevado”, começou por referir Ivo Vieira, em conferência de imprensa, prosseguindo: “Vamos trabalhar com afinco, coragem e determinação para que o jogo corra bem para o nosso lado”.

Depois da vitória tangencial (1-0) em casa do Portimonense na última jornada, o técnico ‘canarinho’ confessou também que “há mais alegria, boa disposição e que o sentimento no grupo é positivo” depois de a equipa ter deixado o último lugar.

Sobre o momento que a equipa de Rui Vitória atravessa, face à derrota (0-1) com o FC Porto na Luz e consequente deslize para o segundo lugar da tabela, Ivo Vieira tem dúvidas quanto ao Benfica que vai aparecer na Amoreira.

“Nós temos que nos preocupar com o que podemos fazer, independentemente do momento do Benfica. Podem vir mais motivados, porque precisam urgentemente de ganhar, ou mais afetados pela derrota”, argumentou.

Jonas, o melhor artilheiro do campeonato, com 33 golos, é dúvida para o encontro e não foi esquecido na antevisão, porém o técnico lembrou que o Benfica “vale pelo seu todo” e que o Estoril viveu toda a temporada com constantes lesões.

“Problemas desses [lesões] está a nossa casa cheia. Tem sido constante as questões de jogadores lesionados. O Jonas faz diferença pelos golos que faz, mas se não estiver o Jonas estará o Jiménez. O Benfica vale pelo seu todo”, lembrou.

Por fim, Ivo Vieira assegurou que os ‘canarinhos’ vão entrar em campo com uma ideia de jogo ofensiva, como tem sido habitual desde que assumiu a equipa.

“Não vou mudar a ideia de jogo. A minha equipa só joga em bloco baixo consoante o que o adversário nos criar. Vou procurar sempre a ideia de um jogo positivo e com dinâmica ofensiva”, terminou.

No sábado, o Estoril Praia, 17.º classificado, com 26 pontos, recebe no Estádio António Coimbra da Mota, pelas 20:30, o Benfica, segundo, com 74, numa partida referente à 31.ª jornada do campeonato.

