Benfica "Isto ainda não acabou", afirma Rui Vitória

Insatisfeito com a derrota nos instantes finais da partida, Rui Vitória sublinhou que o “empate seria mais justo”, mas garantiu que o campeonato “ainda não acabou” e que o Benfica já viveu “situações bem piores” nesta temporada.

O técnico encarnado mostrou-se insatisfeito com a derrota frente ao FC Porto (1-0) e assumiu a tristeza por um resultado injusto num jogo bem disputado.

“Um jogo disputado. Com uma primeira parte boa, em que tivemos mais no meio-campo adversário, mais à procura do golo. Podíamos tê-lo feito ainda na 1.ª parte e aí justificava-se a vitória da nossa parte. Na segunda parte foi mais do FC Porto, o que equilibrou. Sofremos o golo em cima dos 90, no único remate, talvez, enquadrado com a nossa baliza. O empate acho que seria mais justo, mas o FC Porto acabou por marcar e ganhar”, assumiu.

O lance de Zivkovic, já nos instantes finais do encontro, não mereceu comentários por parte de Rui Vitória, que preferiu concentrar o discurso no que resta do campeonato.

“Já tivemos em situações bem piores neste campeonato. Estamos na 2.ª posição e faltam quatro jornadas, que vamos disputar de forma muito determinada. Queriamos muito ganhar, estamos tristes, mas não vamos esquecer tudo o que foi feito durante este último tempo”, referiu.

“Estamos tristes e não era isto que queríamos. Mas ainda não acabou, faltam ainda quatro jornadas por disputar”.

