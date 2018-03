Motores A inspiração por detrás do Fórmula E concept da Nissan Por

Ao mesmo tempo que revelava o protótipo Imx Kuro, a tecnologia Pro Piloto ou o Brain-to-Vehicle no Salão de Genebra a Nissan revelou também o seu Formula E concept.

No vídeo abaixo é explicada a inspiração que esteve por de trás da conceção deste monolugar, que representa a vontade da marca ser bem sucedida na competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA a partir de 2019. No fundo o transpor para as pistas o espírio vanguardista que preside aos seus atuais modelos de estrada.