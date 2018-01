Nas Redes “Incêndios” é a palavra do ano 2017 Por

A palavra do ano em 2017 é “incêndios”, de acordo com o que anunciou, nesta quinta-feira, a Porto Editora, que promove anualmente esta escolha.

30 mil internautas participaram nesta votação que elegeu “incêndios” como a palavra do ano, sendo que, em segundo lugar, ficou a palavra “afeto” e em terceiro lugar “floresta”.

2017 foi um ano marcado por trágicos fogos florestais que mataram mais de 100 pessoas, deixaram centenas de vítimas e um rasto de destruição no país, além de uma paisagem mais negra.

Na votação, a palavra “incêndios” obteve 37 por cento dos votos entre as 1o palavras finalistas.

2017 “foi um dos mais trágicos de sempre, pela enorme quantidade de vítimas e pela dimensão da área atingida”, revela a Porto Editora.

Em 2013, recorde-se, a palavra do ano também esteve relacionada, uma vez que foi, nesse ano, foi “bombeiro”.

Iniciativa da Porto Editora, a palavra do ano tem por objetivo destacar a “importância das palavras e dos seus significados na produção individual e social dos sentidos com que vamos interpretando e construindo a própria vida.”

A observação da palavra do ano surge da “análise de frequência e distribuição de uso das palavras e do relevo que elas alcançam, tanto nos meios de comunicação e redes sociais”, entre outros, segundo se pode ler no site oficial.

