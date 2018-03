Local Incêndio em garagem de Leça da Palmeira destrói viaturas Por

Um incêndio deflagrou numa garagem em Leça da Palmeira, esta sexta-feira, tendo destruído duas das 22 viaturas estacionadas no local. As chamas já foram extintas.

As chamas que deflagraram num prédio da Rua Hintze Ribeiro, perto da ponte móvel, em Leça da Palmeira, já foram extintas, mas obrigaram à evacuação, por precaução, de um café próximo do edifício.

À parte de um bombeiro, que se sentiu mal por exaustão e foi assistido no local, não há feridos a registar.

O fogo apenas tomou conta da garagem do edifício, que conta com 100 habitações. A Proteção Civil avalia a possibilidade dos moradores voltarem a casa ainda esta sexta-feira.

As chamas foram combatidas por cinco corporações dos bombeiros, quatro do concelho de Matosinhos, além dos voluntários do Porto. A PSP também esteve no local.



