Incêndio reacendeu-se em Santiago do Cacém mas metade está dominado

O incêndio que ocorreu na quinta-feira em Santiago do Cacém (Setúbal) reacendeu-se hoje à tarde, obrigando à mobilização de 160 operacionais e cinco meios aéreos, que já dominaram metade da área atingida, segundo os bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou à agência Lusa que a reativação do fogo, numa zona de mato e montado, ocorreu por volta das 15:15 de hoje e que ao final da tarde estava dominada metade do perímetro, com as “operações a decorrer favoravelmente”.

Durante a tarde, o combate às chamas mobilizou 164 operacionais de várias corporações de bombeiros dos distritos de Setúbal e de Beja, auxiliados por 57 viaturas e cinco meios aéreos.

O incêndio na freguesia de São Francisco da Serra, no concelho de Santiago do Cacém, tinha deflagrado na quinta-feira, por volta da hora de almoço, tendo sido considerado dominado às 17:05, quatro horas e meia após o alerta.

Segundo o CDOS, não há registo de danos pessoais, nem de casas em perigo.